Президент Эстонии подписал закон о запрете символов российских оккупантов

Президент Эстонии Алар Карис подписал закон, за который ранее проголосовал парламент страны, он запрещает использование символики для поддержки войны России против Украины.

Запрет оккупационных символов в Эстонии

За этот законопроект проголосовали 69 депутатов, трое – против, еще 11 – воздержались. По словам президента Эстонии, закон запрещает открытую демонстрацию "символики, использованной при совершении акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления".

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Закон запрещает символы, получившие распространение как знак одобрения агрессивной войны РФ против Украины. Кроме того, отныне под запретом и более древняя символика, как георгиевская лента,

– говорится в сообщении.

Для физических лиц законом предусмотрен штраф в размере до 1200 евро или арест.

Также теперь в Эстонии будет считаться уголовным преступлением вступление в состав иностранных вооруженных сил или других вооруженных группировок, участвующих в акте агрессии, участие в совершении или подготовке акта агрессии иностранного государства или явная непосредственная поддержка акта агрессии иностранного государства, включая его финансирование.

Напомним, 21 апреля Эстония признала агрессию России против Украины геноцидом.

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