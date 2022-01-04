Президент Казахстана обещает выполнить требования митингующих, но заявляет о провокациях

Казахстан охватили масштабные "газовые" протесты. На них уже отреагировал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он записал обращение к гражданам.

Президент призвал протестующих проявить благоразумие. А также – не поддаваться на "провокации изнутри и извне, эйфорию митинговщины и вседозволенности".

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Что заявил Касым-Жомарт Токаев

Политик подчеркнул, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств – абсолютно незаконны. Он предостерег, что это преступление, за которое грозит наказание.

Власть не падет. Но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие. Обращаюсь к молодежи: не портите свои жизненные пути, не отравляйте жизнь близким,

– заявил Токаев.

И заверил, что все законные требования со стороны активистов будут учтены. Уже 5 января власти проведут рабочее совещание по всем этим вопросам. "Сейчас на карте и ваше благополучие, и место нашей страны в современном мире", – подытожил он.

Обращение Токаева к гражданам страны: смотрите видео

Почему Казахстан охватили протесты