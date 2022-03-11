Президент Колумбии выразил готовность оказать помощь Украине

Президент Колумбии Иван Дуке Маркес отметил, что будет помогать Украине противостоять в войне с Россией. Об этом он заявил во время своего визита в Соединенные Штаты.

Как передает госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова, она имела возможность встретиться с президентом Колумбии Иваном Дуке Маркесом. Они поговорили во время его визита в Вашингтон.

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Президент Колумбии восхищен украинским президентом и народом

Колумбия с 24 февраля заняла очень четкую публичную позицию осуждения агрессии со стороны России и в ООН, и в Организации Американских государств, в которой я также представляю Украину,

– написала она.

С президентом Колумбии госпожа посол обсудила борьбу Украины с российской агрессией. В частности Иван Дуке Маркес выразил восхищение президентом Владимиром Зеленским, нашими защитниками и всеми украинцами, которые защищают свой дом и свободу.

Он также заверил, что будет поддерживать наше государство и готов оказывать всяческую возможную помощь.

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