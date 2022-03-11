Як передає пані посол України у США Оксана Маркарова, вона мала нагоду зустрітися з президентом Колумбії Іваном Дуке Маркесом. Вони поговорили під час його візиту до Вашингтону.

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Президент Колумбії захоплений українським президентом і народом

Колумбія з 24 лютого зайняла дуже чітку публічну позицію засудження агресії з боку Росії і в ООН, і в Організації Американських держав, в якій я також представляю Україну,

– написала вона.

З президентом Колумбії пані посол обговорила боротьбу України з російською агресією. Зокрема Іван Дуке Маркес висловив захоплення президентом Володимиром Зеленським, нашими захисниками та всіма українцями, котрі боронять свій дім і свободу.

Він також запевнив, що підтримуватиме нашу державу та готовий надавати всіляку можливу допомогу.

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