Украину посетил президент Литвы Гитанас Науседа и вручил Зеленскому Орден Витовта Великого

Президент Литвы Гитанас Науседа 28 июля выступил в Верховной Раде и наградил лидера Украины Владимира Зеленского. Науседа вручил президенту Украины Орден Витовта Великого.

Зеленского наградили высшей государственной наградой Литвы

Гитанас Науседа с трибуны Верховной Рады объявил о вручении Зеленскому Ордена Витовта Великого, сообщает 24 канал. Это самая высокая государственная награда в Литве.

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Депутаты в зале аплодисментами встретили речь президента Литвы, который говорил по-украински. Гитанас Науседа отметил, что это награда Зеленскому и всему украинскому народу.

Пусть эта высшая литовская государственная награда символизирует историческое единство наших народов и общую борьбу и победы. Вместе к победе, Слава Украине!,

– сказал литовский лидер, после чего под аплодисменты наградил Зеленского.

Зеленский поблагодарил литовский народ

С трибуны Верховной Рады выступил также Владимир Зеленский. Глава государства поблагодарил президента Литвы и весь литовский народ за поддержку Украины.

"Уважаемый господин президент, я хочу поблагодарить тебя и в твоем лице весь литовский народ в День нашей государственности за весомую, важную, героическую поддержку, которую получила Украина. Спасибо", – сказал Зеленский, после чего депутаты поднялись с мест и начали аплодировать.

Зеленский подчеркнул, что это не политика, а сильное свободолюбие наших народов.

Народов, которые шли и идут вместе по европейской истории,

– добавил президент Украины.

Заметим, что Науседа в который раз приехал в Украину после начала полномасштабной войны. В апреле литовский лидер посетил Киев вместе с президентами Польши, Латвии и Эстонии.

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