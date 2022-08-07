Президент Мексики призвал к "миру во всем мире": Фейгин отреагировал на заявление

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес предложил прекратить все военные конфликты и торговые войны минимум на пять лет и согласовать перемирие. Это выглядит, как паразитирование на войне в Украине, ведь об этом нужно было говорить 24 февраля.

Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он также отметил, что ему очень интересно, почему президент Мексики позволяет себе такие заявления, ведь Украина еще 23 февраля и даже 24 призвала остановиться и сесть за стол переговоров.

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"Почему именно сейчас он заявил об этом прекращении огня на 5 лет, Украина же была бы не против такого соглашения еще 23 февраля и говорила об этом очень громко. Очень странно, что такие вещи обсуждаются за 5,5 месяцев горячей войны, неужели думали, что все закончится через 2 – 3 дня", – говорит Фейгин.

Оказалось, что в мире не все так просто – захотел кусок чужой территории и присоединил ее. Сейчас это выглядит как паразитирование на теме. Главный виновник этой войны – москва, то воздействуйте на нее,

– убежден Марк Фейгин.

По его словам, война продолжается на территории Украины, как можно призывать Украину сложить оружие – она же защищается, это максимально несправедливо.

Неадекватное заявление президента Мексики Лопеса

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил прекратить все военные конфликты и торговые войны минимум на пять лет и согласовать перемирие.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил установить период пятилетнего "перемирия", когда ни одна из стран "не будет способствовать конфронтациям и войнам".

Подробнее о бессмысленном заявлении президента Мексики: смотрите видео

По его словам, мир в последнее время столкнулся со множеством кризисов: пандемией, боевыми действиями в Украине, напряженностью вокруг Тайваня, торможением экономического роста, глобальной инфляцией и т.д. Чтобы противостоять им, и нужно "перемирие".

Точкой отсчета начала такого периода мексиканский лидер призвал считать прекращение российско-украинского конфликта.