По словам политика, странам Латинской Америки нужно начать "новое сосуществования", ведь модель их жизни, которую ввели 2 века назад, уже исчерпала себя. Будущего у нее – нет.

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Мексиканский лидер предложил свое видение урегулирования ситуации.

Сделать что-то вроде Евросоюза, но привязанное к нашей истории, нашей реальности и нашей идентичности,
– призвал Обрадор.

Политик отметил, что будущая организация должна быть "посредником в разрешении споров и в вопросах прав человека и демократии".

Латинская Америка: последние новости

  • На Кубе в июле 2021 года вспыхнули масштабные протесты. Местное население возмущено экономическим кризисом в стране. Кроме того, протестующие утверждают, что власть не прилагает достаточных усилий для борьбы с пандемией коронавируса.
  • На Гаити в июле убили президента Жовенеля Моиза. Перед смертью политика пытали. Кроме того, нападавшие ранили его жену – первую леди. Вероятного организатора преступления уже задержали.