По словам политика, странам Латинской Америки нужно начать "новое сосуществования", ведь модель их жизни, которую ввели 2 века назад, уже исчерпала себя. Будущего у нее – нет.

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Мексиканский лидер предложил свое видение урегулирования ситуации.

Сделать что-то вроде Евросоюза, но привязанное к нашей истории, нашей реальности и нашей идентичности,

– призвал Обрадор.

Политик отметил, что будущая организация должна быть "посредником в разрешении споров и в вопросах прав человека и демократии".

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