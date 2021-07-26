За словами політика, країнам Латинської Америки потрібно розпочати "нове співіснування", адже модель їхнього життя, яку запровадили 2 століття тому, вже вичерпала себе. Майбутнього у неї – немає.
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Мексиканський лідер запропонував своє бачення врегулювання ситуації.
Зробити щось подібне до Євросоюзу, але прив'язане до нашої історії, нашої реальності і нашої ідентичності,
– закликав Обрадор.
Політик зауважив, що майбутня організація має бути "посередником у вирішенні суперечок та у питаннях прав людини і демократії".
Латинська Америка: останні новини
- На Кубі у липні 2021 року спалахнули масштабні протести. Місцеве населення обурене економічною кризою у країні. Окрім того, протестувальники стверджують, що влада не докладає достатніх зусиль для боротьби з пандемією коронавірусу.
- На Гаїті у липні вбили президента Жовенеля Моїза. Перед смертю політика катували. Окрім того, нападники поранили його дружину – першу леді. Ймовірного організатора злочину вже затримали.