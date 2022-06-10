Президент Никарагуа разрешил России ввести войска на территорию своей страны

Президент Никарагуа Даниэль Ортега пригласил в свою страну российские войска. По его мнению, обмен вооруженными силами будет взаимовыгоден во время чрезвычайных ситуаций.

Также Ортега разрешил въезд военным из других стран. В частности, из США и Мексики.

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Президент Никарагуа разрешил России ввести войска

Президент Никарагуа 7 июня разрешил введение на территорию своей страны иностранных военных, кораблей и самолетов. Среди всех стран он почему-то особенно выделил Россию.

Личный состав, корабли и авиация Вооруженных Сил Российской Федерации могут входить, участвовать в обучении и операциях по оказанию гуманитарной помощи, поисково-спасательных и спасательных миссиях во время чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий,

– говорится в сообщении.

Разрешение на пребывание в Никарагуа русских войск начнет действовать со второй половины 2022 года. Также разрешат въезд военнослужащих, кораблей и самолетов из:

США,

Мексика,

Кубы,

Венесуэлы,

Гватемалы,

Сальвадора,

Гондурас,

Доминиканская Республика.

Ортега считает, что обмен между вооруженными силами будет "взаимной выгодой в случае чрезвычайных ситуаций". Введение иностранных войск ранее спланировано и согласовано с никарагуанской армией, членам которой также разрешили ездить в другие страны для проведения гуманитарных мероприятий.

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Никарагуа признала квазиреспублики на Донбассе

Еще до начала полномасштабной войны Россия "легитимизировала" фейковые республики на Донбассе. США, Германия, Грузия, Великобритания, Дания, Польша и Италия изрядно этим возмутились.

Однако некоторые страны решили поддержать преступное решение президента страны-агрессорки Владимира Путина . Речь идет о Никарагуа, Венесуэле, Кубе, Йемене и Сирии.

Кроме того, ранее во временно оккупированном украинском Крыму появилось так называемое дипломатическое представительство – консульство Республики Никарагуа . На церемонию открытия прибыла госпожа посол Никарагуа в Россию Альба Асусена Торрес.

Консульство было открыто в Симферополе. "Почетным послом" Никарагуа в Крыму стал Олег Белавенцев.

Ранее он являлся представителем Путина в так называемом Крымском федеральном округе. Также Белавенцев активно поддерживал аннексию полуострова.

За назначение консульства в Крыму Украина инициировала санкции против Никарагуа .

Обратите внимание, что страна признала полуостров частью России еще в 2014 году. Кроме того, Никарагуа регулярно отказывается голосовать за резолюцию ООН о признании России страной-оккупантом.

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