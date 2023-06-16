Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. Он добавил, что присутствием президента Объединенных Арабских Эмиратов страна-агрессорка пытается хотя бы показать, что она не изолирована от мира.
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Как отметил политолог, с точки зрения имиджа присутствие делегации ОАЭ якобы способствует внутренней информационной линии России. Относительно их роли для российского бизнеса – Дубай хороший финансовый центр.
Дубай и Стамбул – два финансовых центра, которые с начала полномасштабного вторжения взяли на себя риски с ценными бумагами, инвестициями и торговыми операциями России.
Почему ОАЭ продолжают активное сотрудничество с Россией: смотрите видео
ОАЭ извлекают прибыль из России
Объединенные Арабские Эмираты не сильно переживают о том, что о них думают в мире. Они ведь имеют другие средства и рычаги влияния, которые позволяют балансировать и иметь финансовые отношения с Россией и странами запада.
От страны-агрессорки ОАЭ имеют финансовые инвестиции в свою экономику.
Они (ОАЭ – 24 Канал) извлекают прибыль и получают доход от России, им не в западло поехать на экономический форум. Плюс ОАЭ не ограничены санкционной политикой,
– сказал Вигиринский.
По его мнению, Объединенные Арабские Эмираты в будущем будут немного страдать от сотрудничества с Россией, но очень умеренно пока они являются членами ОПЕК. Ведь сейчас в сотрудничестве с Саудовской Аравией они балансируют энергетический рынок, поэтому вряд ли будут против них вводить резкие санкции.
Они только в части прагматики. Как и Китай, зарабатывающий и вытягивающий из России деньги. Так же как и любая другая страна, которую страна-террористка считает дружественной,
– подчеркнул политолог.
Отношения ОАЭ с Россией – это исключительно о бизнесе и деньгах. Арабские эмираты не подписывались сотрудничать со страной-агрессорой по вопросам восстановления или промышленности.
ОАЭ продолжают сотрудничать с Россией
- Объединенные Арабские Эмираты поздравить страну-террористку с ее днем. В честь чего самый высокий небоскреб планеты Бурдж Халифа подсветили цветами флага России.
- После начала полномасштабного вторжения ключевым центром торговли российским золотом есть Объединенные Арабские Эмираты. Эта страна с 2022 года импортировала 75,7 тонны российского золота на сумму в 4,3 миллиарда долларов.
- С началом полномасштабного вторжения рынок страны-террористки оставили автопроизводители из Европы, США и Японии, поэтому теперь россияне импортируют себе автомобили через ОАЭ.