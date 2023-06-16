Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. Він додав, що присутністю президента Об'єднаних Арабських Еміратів країна-агресорка намагається хоча б показати, що вона не ізольована від світу.

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Як зазначив політолог, з погляду іміджу, присутність делегації ОАЕ нібито сприяє внутрішній інформаційній лінії Росії. Щодо їх ролі для російського бізнесу – Дубай хороший фінансовий центр.

Дубай та Стамбул – це два фінансових центри, які з початку повномасштабного вторгнення взяли на себе ризики з цінними паперами, інвестиціями та торговельними операціями Росії.

Чому ОАЕ продовжують активну співпрацю з Росією: дивіться відео

ОАЕ витягують прибуток з Росії

Об'єднані Арабські Емірати не сильно переймаються тим, що про них думають у світі. Адже вони мають інші засоби та важелі впливу, які дозволяють балансувати й мати фінансові відносини з Росією та країнами заходу.

Від країни-агресорки ОАЕ мають фінансові інвестиції у свою економіку.

Вони (ОАЕ – 24 Канал) витягують прибуток й отримують дохід від Росії, їм не в западло поїхати на економічний форум. Плюс ОАЕ не обмежені санкційною політикою,

– сказав Вігірінський.

На його думку, Об'єднані Арабські Емірати в майбутньому трохи потерпатимуть від співпраці з Росією, але дуже помірковано поки вони є членами ОПЕК. Адже зараз у співпраці з Саудівською Аравією вони балансують енергетичний ринок, тому навряд чи проти них запроваджуватимуть різкі санкції.

Вони виключно у частині прагматики. Як і Китай, який заробляє і витягує з Росії гроші. Так само як і будь-яка інша країна, яку країна-терористка вважає дружньою,

– наголосив політолог.

Відносини ОАЕ з Росією – це виключно про бізнес та гроші. Арабські емірати не підписувалися співпрацювати з країною-агресоркою у питаннях відбудови чи відновлення промисловості.

ОАЕ продовжують співпрацювати з Росією