Президент обратился к украинцам из-за нападения России
24 февраля 2022 , 11:29Читати новину українською
Президент Владимир Зеленский из-за нападения России на Украину второй раз за сутки вышел с обращением к народу.
Президент подчеркнул, что бои идут тяжелые и попросил поддержать ВСУ. Враг понес потери и их будет еще больше, сообщает 24 канал.
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Украина атакована и мы должны быть сильны и объединенными. Каждый, кто имеет боевой опыт и хочет воевать за Украину, должен прийти в военкоматы,
– заявил президент.
В первую очередь, президент обратился к ветеранам. Также к предприятиям, власти, чтобы не было дестабилизации. Попросил, чтобы все было слажено и объединено.
Также он подчеркнул, что власть будет коммуницировать с обществом каждый час и сообщать оперативную информацию.Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!