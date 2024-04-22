Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью французскому журналисту и блогеру Хьюго Траверу, передает 24 Канал.

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Слабая позиция Запада

В этом и есть слабость позиции западных стран. Они сейчас играют в политику, особенно после этой истории на Ближнем Востоке,

– подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, именно отсутствие ответа на действия и угрозы России и является большим вызовом.

Это снова очень неприятная история, которая дает Путину пас, словно – "ты же видишь",

– добавил президент.

Следующие планы Путина

Ранее Зеленский рассказывал, при каком единственном условии Россия может начать войну с НАТО. По его словам, противостояние России и Североатлантического Альянса возможно, если Украина не выстоит в этой войне. Следующими планами Путина могут стать страны Балтии.

Все потому, что наиболее безопасным вариантом для Путина будет нападение на страны, где не будет возможностей для большого противостояния. Кремлевский диктатор ошибся, когда решил напасть на Украину, однако в дальнейшем он не повторит свою ошибку.

Последние заявления Зеленского