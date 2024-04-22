Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю французькому журналісту та блогеру Г'юго Траверу, передає 24 Канал.

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Слабка позиція Заходу

В цьому і є слабкість позиції західних країн. Вони зараз граються в політику, особливо після цієї історії на Близькому Сході,

– наголосив глава держави.

За словами Зеленського, саме відсутність відповіді на дії та погрози Росії і є великим викликом.

Це знову дуже неприємна історія, яка дає Путіну пас, немов – "ти ж бачиш",

– додав президент.

Наступні плани Путіна

Раніше Зеленський розповідав, за якої єдиної умови Росія може розпочати війну з НАТО. За його словами, протистостояння Росії та Північноатлантичного Альянсу можливе, якщо Україна не вистоїть у цій війні. Наступними планами Путіна можуть стати країни Балтії.

Все через те, що найбільш безпечним варіантом для Путіна буде напад на країни, де не буде можливостей для великого протистояння. Кремлівський диктатор помилився, коли вирішив напасти на Україну, проте надалі він не повторить свою помилку.

Останні заяви Зеленського