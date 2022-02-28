Президент присвоил звание Героев 12 защитникам Украины, которые погибли в борьбе с оккупантами
28 февраля 2022 , 23:46Читати новину українською
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя 12 нашим защитникам. Все они совершили подвиги ради спасения других.
Подробнее об этом решении глава государства рассказал в своем обращении вечером 28 февраля. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на выступление президента.
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Кому присвоили звание Героя Украины:
- Подполковнику Вагоровскому Эдуарду Николаевичу.
- Майору Коломийцу Дмитрию Валерьевичу.
- Подполковнику Матуляку Геннадию Васильевичу.
- Лейтенанту Мовчану Виталию Анатольевичу.
- Полковнику Оксанченко Александру Яковлевичу.
- Старшему лейтенанту Родионову Вячеславу Денисовичу.
- Старшему лейтенанту Геросу Андрею Андреевичу.
- Бригадному генералу Красильникову Дмитрию Сергеевичу.
- Подполковнику Круглову Андрею Николаевичу.
- Полковнику Мостовому Александру Владимировичу.
- Генерал-лейтенанту Содолю Юрию Ивановичу.
- Полковнику медицинской службы Хорошуну Эдуарду Николаевичу.
За что присвоили звание Героев Украины этим защитникам: смотрите видео
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