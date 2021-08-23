Янош Адер в начале выступления сказал, что венгров часто называют "нацией свободы". Выступая на саммите Крымской платформы, он вспомнил о проблемах, с которыми столкнулось венгерское население.

Напомним В Киеве проходит саммит Крымской платформы: заявления участников мероприятия

"Надеюсь, венгры будут чувствовать себя в Украине как дома"

Президент Венгрии несколько минут рассказывал о том, как венгров в прошлом притесняли разные государства, в составе которых оказывалась эта нация. Много внимания он уделил рассказам о национальном сопротивлении венгров и репрессиях против них.

Что касается Крыма, то Янош Адер отметил: венгры понимают, почему это является "незаживающей раной для украинцев".

Президент Венгрии заявил, что его страна твердо поддерживает территориальную целостность Украины. Он считает, что нет альтернативы мирному урегулированию конфликта на Востоке Украины. Касаемо безопасности Украины, то он неоднозначно намекнул на "безопасность венгров", на которую он надеется.

Мы поддерживаем Украину на пути к решению этого конфликта. Мы надеемся, что Украина сможет обеспечить безопасное будущее для всех своих граждан и венгры смогут чувствовать себя в Украине, как дома,

– заявил Адер.

Напомним. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что между Украиной и Венгрией довольно непростые отношения. Впрочем, Венгрия – нужна Киеву как надежный друг и партнер. Больше о конфликтах Украины и Венгрии, хронологии и путях решения – читайте в нашем материале.

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