Янош Адер на початку виступу сказав, що угорців часто називають "нацією свободи". Виступаючи на саміті Кримської платформи, він згадав про проблеми, з якими зіткнулось угорське населення.

Нагадаємо У Києві проходить саміт Кримської платформи: заяви учасників заходу

"Сподіваюся, угорці почуватимуться в Україні як вдома"

Президент Угорщини декілька хвилин розповідав про те, як угорців у минулому притискали різні держави, у складі яких опинялася ця нація. Багато уваги він приділив розповідям про національний супротив угорців і репресії проти них.

Щодо Криму, то Янош Адер зазначив: угорці розуміють, чому це є "незагоєною раною для українців".

Президент Угорщини заявив, що його держава непохитно підтримує територіальну цілісність України. Він вважає, що немає альтернативи мирному врегулюванню конфлікту на Сході України. Щодо безпеки України, то він неоднозначно натякнув про "безпеку угорців", на яку він сподівається.

Ми підтримуємо Україну на шляху до вирішення цього конфлікту. Ми сподіваємося, що Україна зможе забезпечити безпечне майбутнє для усіх своїх громадян і що угорці зможуть почуватися в Україні, як вдома,

– заявив Адер.

Нагадаємо. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що між Україною та Угорщиною досить непрості взаємини. Втім, Угорщина – потрібна Києву як надійний друг і партнер. Більше про конфлікти України та Угорщини, хронологію та шляхи вирішення – читайте у нашому матеріалі.

Заяви інших учасників Кримської платформи