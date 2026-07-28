Президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон

Владимир Зеленский 28 июля прибыл в Вашингтон. Планируется, что он примет участие в памяти сенатора Линдси Грэма.

Об этом сообщил президент Украины.

Зачем Зеленский прибыл в США?

Прибытие в Соединенные Штаты подтвердил Владимир Зеленский. В повестке дня у него встречи с Трампом и его командой, а также почтение памяти Линдси Грэма.

Приоритет номер один – это антибаллистика и стратегическое сотрудничество с Америкой. Мир должен стать ближе,

– уточнил президент Украины.

На церемонии прощания с сенатором в Вашингтоне Зеленский планирует вспомнить "его усилия по безопасности и свободе в Евроатлантике, других регионах мира".

Прибытие Зеленского в Вашингтон: смотрите видео

Ранее СМИ также сообщали о таком плане визита президента. По их данным, в ходе переговоров лидеры Украины и США могут сосредоточиться на оборонном сотрудничестве. В частности, стороны обсудят возможность производства ракет для систем Patriot в Украине.

Программа начнется в Белом доме. По имеющимся данным, около 9 утра по местному времени Зеленский встретится с Трампом в Овальном кабинете. Через два часа там ожидается встреча президента США с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

СМИ рассказывали, что накануне визита вокруг Белого дома ужесточились меры безопасности. Это связано с приездом президента Украины и других мировых лидеров.

По данным медиа, в конце Зеленский посетит Конгресс, где встретится с законодателями США.