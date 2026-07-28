Про це повідомили президент України та Суспільне.

Для чого Зеленський прибув до США?

Кореспондентка Суспільного з Вашингтона Тетяна Козирєва повідомила, що головною метою візиту Зеленського до Вашингтону – вшанування пам'яті друга України у Сенаті Ліндсі Грема. Також у президента заплановані переговори американським лідером Дональдом Трампом.

Під час перемовин лідери України та США можуть зосередитись на оборонній співпраці. Зокрема, сторони можуть обговорити можливість виробництва ракет для систем Patriot в Україні.