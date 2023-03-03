Президент Зеленский и президент Латвии Левитс приехали во Львов: первые фото

Владимир Зеленский приехал во Львов, где встретился с президентом Латвии Эгилсом Левитсом. Лидеры посетили Лычаковское кладбище и почтили павших украинских защитников.

3 марта президент Владимир Зеленский, первая леди Елена Зеленская и президент Латвийской Республики Эгилс Левитс с первой леди Андрей Левите встретились во Львове.

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Президентская чета и президент Латвии почтили память защитников

Во время визита во Львов главы государств и первые леди возложили цветы к могилам украинских защитников на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища во Львове.

Никогда не забудем защитников и защитниц, отдавших жизнь за нашу свободу и независимость. Помним о страшной цене, которую платит наш народ за свободное и мирное будущее,

– сказал президент Зеленский.

Зеленский с супругой и президент Латвии посетили Лычаковское кладбище: фото

Чествование памяти украинских защитников 3 марта: смотрите видео

Зеленский посетил раненых воинов

Во время этого визита во Львов Владимир Зеленский навестил украинских защитников, которые лечатся в одном из медучреждений города. В частности, среди военных есть и те, которые получили ранения на Бахмутском направлении. У большинства защитников на видео не было конечностей.

Зеленский посетил раненых: смотрите видео

Глава государства пообщался с воинами, пожелал им здоровья и победы, наградил государственными наградами и выразил почтение за смелость и любовь к своему государству.

В частности, минометчики, стрелки, зенитчики, гранатометчики, боевые медики получили ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени и "За мужество" ІІІ степени. Один из защитников признался, что даже не думал, что увидится с Зеленским именно так.

Владимир Зеленский встретился с ранеными: фото

Врачи рассказали президенту, с какими травмами чаще всего попадают пациенты и сколько времени нужно на то, чтобы вылечить их. Президент поблагодарил за труд медиков, которые спасают наших бойцов.

Хочу поблагодарить вас за вашу работу, за службу, особенно в этот год. Это было самое сложное испытание для всех. Спасибо, что поставили на ноги такое количество наших воинов, наших героев,

– сказал глава государства.