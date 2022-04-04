Надо показать миру, что происходило здесь, – президент Зеленский приехал в Бучу

Президент Зеленский приехал в Бучу на Киевщину. Именно там несколько дней назад нашли жуткие свидетельства зверств российской армии. Глава государства пообщался с местными жителями.

Глава государства осмотрел дорогу, на которой была уничтожена военная техника, информирует 24 канал. Уделил время президент общению и с волонтерами, которые сейчас помогают в городе.

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Президент уверен: то, что делает Россия, – геноцид

Зеленский подчеркнул, что то, что делает Россия на украинской земле, является геноцидом и военным преступлением. Очень важно, говорит президент, что в Буче присутствует пресса.

Мы очень хотим, чтобы вы показали миру, что происходило здесь, что делали российские военные,

– отметил президент.

Главное, отметил Зеленский, что мир должен увидеть, что в борьбе – мирное население. Люди, живя без воды и еды, дают отпор российским оккупантам. Президент говорит, он не может даже подобрать слов, какие невероятные люди здесь живут, для этого с ними надо общаться.

Тысячи людей были замучены, – Зеленский

Зеленский отметил, что то, что можно увидеть в Буче, характеризует российских военных, которые относятся к людям хуже, чем к животным.

Тысячи людей были замучены, отрублены конечности, изнасилованы женщины, убиты дети. Это и есть геноцид,

– сказал президент Украины.

Несмотря на это, переговоры с агрессором надо вести, чтобы найти путь к миру. Чем дольше Россия затягивает встречу – тем хуже для Москвы да и для ситуации в целом. Очень сложно говорить с представителями агрессора, когда видишь, что они творили. Но диалог должен быть.

Украина должна обрести мир. Мы в Европе 21 века. Мы достойны мира: это доказали военные и народ. Должна быть победа, а победа должна быть в дипломатическом формате параллельно с военными усилиями,

– пояснил глава государства.

Президент объяснил и свое приглашение Ангеле Меркель и Николя Саркози. Он отметил, что в свое время эти политики были под влиянием России. Все истории об "открытых дверях НАТО" остались только на словах из-за позиции определенных европейских лидеров.

Президент посетил Бучу и Ирпень / Фото Офиса Президента:

В ЕС будут ужесточать санкции против России после увиденного в Буче

Отметим, что на жуткие фото из Бучи уже отреагировали европейские лидеры. ЕС выступил с официальной реакцией, в которой остро осудил то, что делают российские военные. Брюссель срочно приступил к подготовке новых санкций против государства-агрессора.

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