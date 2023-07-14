Об угрозе из Беларуси и наращивании производства оружия: Зеленский провел Ставку
Источник:Владимир Зеленский
14 июля президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки главнокомандующего, где обсудили ситуацию на фронте, продвижение и оборону.
Об этом говорится в сообщении на странице главы государства. По его словам, были озвучены также доклады о новых оборонных пакетах, логистике поставок, наращивании производства оружия и его ремонте.
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Очередная ставка. Доклады командующих Залужного, Сырского, Тарнавского – ситуация на фронте, продвижение, оборона,
– говорится в сообщении.
На заседании обсудили новые оборонные пакеты. Зеленский заслушал доклад министра обороны Алексея Резникова. Об улучшении логистики поставок – доложил вице-премьер Александр Кубраков.
На ставке обсудили наращивание собственного производства, в том числе хороший результат по БПЛА, наращивание объемов ремонта. Доклады по этому поводу предоставили Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и командующий силами логистики Олег Гуляк.
Угроза из Беларуси
Обсудили защиту атомных станций и северной границы.
"Результаты проверки готовности сил обороны к выполнению соответствующих задач. Доклады министра Клименко, главы ГПСУ Дейнеко, главного инспектора МО Воронченко", – говорится в сообщении.
Зеленский заявил, что с учетом данных разведки и принятых мер угроза вторжения из Беларуси отсутствует. Доложил начальник ГУР МО Кирилл Буданов.
Что этому предшествовало
- На заседании Ставки в конце июня президент поручил усилить границу с Беларусью.
- Тогда говорили о возможном нападении боевиков ЧВК "Вагнера" на Киев со стороны Беларуси.