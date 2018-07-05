Президент подписал закон о национальной безопасности

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый ранее Верховной Радой законопроект №8068 о национальной безопасности Украины.

Глава государства подписал законопроект на заседании Совета национальной безопасности и обороны в четверг, 5 июля, в Киеве.

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"Над этим законом украинская власть и международные партнеры работали 2 года. И впервые в истории этого закона вводится взаимосовместимость в секторах безопасности и обороны Украины с оборонительными возможностями НАТО", – сказал Порошенко.

Закон определяет и разграничивает полномочия государственных органов в сферах национальной безопасности и обороны, а также определяет в числе фундаментальных национальных интересов получение членства в ЕС и НАТО.