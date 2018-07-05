Президент підписав закон про національну безпеку

Президент України Петро Порошенко підписав схвалений раніше Верховною Радою законопроект №8068 про національну безпеку України.

Глава держави підписав законопроект на засіданні Ради з національної безпеки і оборони в четвер, 5 липня, у Києві.

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"Над цим законом українська влада і міжнародні партнери працювали 2 роки. І вперше в історії цього закону вводиться взаємосумісність в секторах безпеки і оборони України з оборонними можливостями НАТО", – сказав Порошенко.

Закон визначає і розмежовує повноваження державних органів у сферах національної безпеки і оборони, а також визначає в числі фундаментальних національних інтересів набуття членства в ЄС та НАТО.