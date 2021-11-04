Президента Чехии перевели из палаты интенсивной терапии после госпитализации

4 ноября 2021 , 16:03
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Источник:

iROZHLAS

Президента Чехии Милоша Земана перевели из реанимации в обычную палату. Это произошло почти через месяц после госпитализации.

Президента Чехии перевели на стандартную койку реабилитационного отделения утром 4 ноября. Об этом рассказала пресс-секретарь Центрального военного госпиталя в Праге Итка Зинке.

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Земана госпитализировали из-за обострения болезни

Милоша Земана, по словам представительницы медицинского учреждения, госпитализировали из-за обострения хронического заболевания.

Болезнь привела к тому, что президент Чехии не мог нормально питаться и пить. По словам Итки Зинке, состояние чешского президента при поступлении в стационар, несомненно, требовало интенсивной терапии.

В то же время ни канцелярия президента Чехии, ни больница не предоставили никакой дополнительной информации относительно болезни Земана.

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Госпитализация Земана: кратко

  • 77-летнего президента Чехии в последний раз видели публично 1 сентября 2021 года. После его госпитализировали на 9 дней по неизвестным причинам.
  • Президента Чехии госпитализировали 10 октября, на следующий день после парламентских выборов в стране. В то же время глава Офиса президента Вратислав Минар отказался сообщать СМИ информацию о состоянии его здоровья.
  • Впоследствии появилась информация, что Милош Земан не может исполнять обязанности главы государства из-за состояния здоровья.
  • Национальное управление по борьбе с организованной преступностью Чехии проверяет, вовремя ли Милошу Земану оказали медицинскую помощь.
Автор: Жанна Клименко