Президента пытали перед убийством, – чиновники Гаити

Власти Гаити утверждают, что президента Жовенеля Моиза пытали перед убийством. В то же время нападавшие не позволили главе государства сказать и слова.

Детали убийства президента

Власти Гаити верят, что смогут добиться справедливости. Об этом в интервью заявил исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф.

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Наемники пришли в резиденцию президента, они пытали его, и они убили его,

– сказал премьер.

По его словам, около 20 участников нападения уже поймали. Жозеф подчеркнул, что для властей Гаити раскрытие убийства президента – первоочередная задача.

Заметим, первая леди Гаити Мартина Мари Этьен Джозеф говорила, что ее мужа убили наемники, которые имели целью не допустить реализацию его проектов. Премьер-министр подчеркнул, что слова женщины правдивы.

Что известно о трагедии в Гаити

Ночью на 7 июля на частную резиденцию президента напали. Нападавшие убили Моиза, а его жену жестоко ранили.

В стране сразу же объявили военное положение.

Среди подозреваемых в убийстве главы государства есть 2 американца гаитянского происхождения и бывшие колумбийские военные.

Часть предполагаемых нападавших скрывалась в помещении посольства Тайваня. Там их и задержали правоохранители.

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