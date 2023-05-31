В Латвии завершились президентские выборы. В третьем туре победил кандидат от "Нового единства", действующий министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

Он набрал 52 голоса депутатов Сейма из 51 необходимого. Таким образом, Эдгарс Ринкевичс стал главой Латвии.

Важно Единственная страна в мире, которая нуждается в реальной денацификации – это Россия, – глава МИД Латвии

Как прошли президентские выборы в Латвии

В третьем туре было 2 кандидата в президенты:

Улдис Пиленс ("Объединенный список", также входящий в коалицию)

Эдгарс Ринкевичс.

До этого Элина Пинто (кандидат от "Прогрессивных") сошла с дистанции во втором туре, набрав 10 голосов.

Что известно об Эдгарсе Ринкевичсе

Действующий президент Эгил Левитс вступил в должность 8 июля 2019 года. При этом Конституция устанавливает срок полномочий президента в 4 года.

Он родился в 1973 году в Юрмале. Окончил факультет истории и философии Латвийского университета, получил сертификат по изучению политических наук и международных отношений в Университете Гронингена (Нидерланды).

В 1990-х годах Ринкевичс был журналистом Латвийского радио, затем начал свою карьеру на разных должностях в Министерстве обороны, где с 1997 года более 10 лет занимал должность госсекретаря. С 2002 по 2003 год Ринкевичс был заместителем председателя латвийской делегации на переговорах о вступлении в НАТО. С октября 2008 года по июль 2011 года он возглавлял канцелярию президента Валдиса Затлерса.

В 2011 году Ринкевичс стал министром иностранных дел в правительстве Валдиса Домбровскиса. Весной 2014 года Ринкевичс вступил в партию "Единство". Он поддерживает Украину и осуждает российскую агрессию.

Зеленский поздравил Ринкевичса

В своем твиттере Владимир Зеленский выразил искренние поздравления настоящему другу Украины.

Настроен на продолжение тесного и партнерского украино-литовского сотрудничества на благо наших народов, ради совместной победы ценностей свободы и демократии, мира для Украины и Европы,

– написал украинский лидер.

Он также поблагодарил предыдущего лидера Литвы Эгилса Левитса за преданную поддержку Украины перед лицом полномасштабной агрессии России.