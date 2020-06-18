Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что неприкосновенность президенту нужна только когда он находится при власти. Когда же он выполнил свою миссию, следует принять закон о бывших президентах.

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Так Кравчук прокомментировал вопрос уголовных дел, которые возбудили против пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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"Я думаю, что неприкосновенность нужна только во время осуществления власти, когда президент у власти. Могут быть разные политические интриги, силы, которые могут применять и силовые методы против президента. Я это видел на личном опыте", – отметил политик.

По его убеждению, если президент отбыл срок и выполнил миссии, но не ушел в отставку из-за импичмента, то в таком случае следует принять регулярный закон о бывших президентах.

В то же время Кравчук подчеркнул, что бывший глава государства "должен иметь соответствующую защиту, особенно материальную".

"Если за это время он использовал страну для своего обогащения и делал это незаконно, то правоохранительные органы должны расследовать все, а если были нарушения закона, его следует привлечь к ответственности", – подчеркнул первый президент.

Он добавил, а если президент жил нормально, работал для людей, тогда его жизнь нужно обеспечить, как и каждого человека, учитывая усилия, энергию и затраченное время.

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