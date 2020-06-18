Перший президент України Леонід Кравчук вважає, що недоторканність президентові є потрібною лише коли перебуває при владі. Коли ж він виконав свою місію, слід ухвалити закон про колишніх президентів.

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Так Кравчук прокоментував питання кримінальних справ, які порушили проти п’ятого президента України Петра Порошенка. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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"Я думаю, що недоторканність є потрібною лише під час здійснення влади, коли президент при владі. Можуть бути різні політичні інтриги, сили, які можуть застосовувати й силові методи проти президента. Я це бачив на особистому досвіді", – зауважив політик.

На його переконання, якщо президент відбув термін і виконав місії, але не пішов у відставку через імпічмент, то у такому разі слід ухвалити регулярний закон про колишніх президентів.

Водночас Кравчук підкреслив, що колишній глава держави "повинен мати відповідний захист, особливо матеріальний".

"Якщо за цей час він використовував країну для свого збагачення та робив це незаконно, то правоохоронні органи повинні розслідувати все, а якщо були порушення закону, його слід притягнути до відповідальності", – наголосив перший президент.

Він додав, а якщо президент жив нормально, працював для людей, тоді його життя потрібно забезпечити, як і кожну людину, враховуючи зусилля, енергію та витрачений час.

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