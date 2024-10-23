В Беларуси пройдут выборы президента: Лукашенко сказал, будет ли участвовать

Действующий самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о своем участии в следующих выборах. Они состоятся в январе 2025 года.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на белорусское информагентство БелТА. К тому же для Лукашенко это уже будет седьмой срок.

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По словам самопровозглашенного президента Беларуси, покинуть страну в настоящее время – это предать Беларусь.

Я уйду, я уйду, я уйду. Скажите им, что я уеду! И чем сложнее ситуация, тем активнее они будут агитировать наше общество и вас (для меня, поверьте, это очень важно – ни один человек, ответственный Президент не бросит своих людей, которые пошли за ним в бой), чем больше они будут напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Не волнуйтесь, мы сделаем то, что необходимо для Беларуси,

– сказал Лукашенко.

К слову, президентское кресло Александр Лукашенко занимает с июля 1994 года. В 2022 году политик внес изменения в Конституцию, которые обеспечили ему возможность занимать эту должность до 2035 года.

Следующие президентские выборы в Беларуси планируются на 26 января 2025 года.