Исторический антирекорд: уровень поддержки Макрона среди избирателей как никогда низок

Уровень одобрения деятельности президента Франции Эммануэля Макрона упал до рекордно низких 14%. При этом 83% опрошенных выразили недовольство работой главы государства.

Такие результаты социологического исследования, проведенного Инженерной школой Ipsos bva-CESI для издания La Tribune Dimanche.

Какие проблемы беспокоят французов больше всего

Показатель поддержки Макрона снизился еще на один процентный пункт по сравнению с октябрем. Подобный уровень недовольства общества ранее фиксировался в сентябре 2014 года во время президентского срока Франсуа Олланда.

Ключевым фактором стремительного падения доверия к действующему президенту стала экономика. В частности, 60% опрошенных больше всего обеспокоены снижением покупательной способности.

Еще 36% респондентов беспокоят долги и дефицит государственного бюджета.

Ультраправые укрепляют лидерские позиции

Во французском обществе, по данным опроса, растут симпатии к оппозиции. Рейтинг политиков, избрание которых на пост президента вызвало бы наибольшее удовлетворение, возглавила представительница партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, набрав 36% голосов.

Второе место занял президент этой же политической силы Джордан Барделла с результатом 34%. Оба показателя стали самыми высокими среди потенциальных претендентов с начала опросов в январе 2024 года.

Второй президентский срок Макрона подходит к концу весной 2027 года. Отмечается, что дальнейшее развитие событий и вероятная победа ультраправых могут повлиять на военную помощь, санкционную политику и процессы евроинтеграции Украины.

Опрос проводился с 10 по 12 ноября среди 1000 французов в возрасте от 18 лет по национально репрезентативной выборке.

К слову, Эммануэль Макрон не сможет остаться президентом Франции после следующих выборов. Согласно Конституции страны, лидер может занимать этот пост только два пятилетних срока, а Макрон занимает президентское кресло с 2017 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что в Киеве готовы работать с любым новым лидером. Однако он отметил, что после французских выборов риторика некоторых политиков может измениться.