Будет ли второй тур: в Румынии объявили результаты экзитполов президентских выборов

В Румынии 24 ноября прошел первый тур президентских выборов. По результатам экзитполов, больше всего голосов набрал премьер-министр Румынии и лидер Социал-демократической партии (PSD) Марсель Чолаку – около 25%.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные опросов AVANGARDE и CURS. Отмечается, что в целом на пост президента Румынии претендуют 13 кандидатов.

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Кто лидирует на выборах в Румынии

Первые результаты опросов были объявлены сразу после закрытия избирательных участков, то есть в 21:00. Известно, что к моменту закрытия избирательных участков проголосовало 52,4% избирателей.

Экзитполы показывают, что во втором туре Марсель Чолаку, вероятно, будет соревноваться с Еленой Ласкони, главой партии "Союз спасения Румынии", которая получила 18% голосов.

Лидер праворадикальной партии AUR Джордже Симион, по предварительной информации, набрал 15% голосов. Стоит отметить, что этот политик известен не только своими связями с Россией, но и достаточно экстремистской риторикой. Интересно, что Молдова и Украина ранее объявили Симиона персоной нон грата и запретили ему въезд на свои территории.

Справка. Если ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов избирателей, то 8 декабря состоится второй тур президентских выборов в Румынии. В нем примут участие только два кандидата, которые набрали наибольшее количество голосов.