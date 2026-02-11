Действительно ли США давят на Украину относительно выборов в мае: политолог указал на интересные нюансы

После заявлений в США и появления информации о возможной дате выборов в середине мая эта тема снова активно обсуждается в Украине. Сразу появились и разговоры о том, может ли Вашингтон подталкивать Киев к проведению голосования на фоне переговоров о войне.

Политолог Николай Давидюк в эфире 24 Канала сказал, что определенная подготовка действительно продолжается, но окончательного решения нет. По его словам, выборы весной возможны, однако не гарантированы, и за этой историей есть нюансы, о которых публично говорят не все.

Действительно ли в Украине готовятся к выборам?

Давидюк отметил, что президентская команда, по его оценке, не находится в авральном режиме подготовки, ведь базовая инфраструктура для избирательной кампании у нее уже есть.

Напомним! В Офисе Президента заявили, что выборы возможны только при условиях безопасности. В ответ на публикации Financial Times о возможном требовании США провести голосование до 15 мая в ОП отметили, что во время активной фазы войны говорить о выборах преждевременно.

Он предположил, что в случае коротких сроков организационных проблем для действующей власти не возникнет.

Президентская команда не готовится к выборам, потому что она уже готова,

– сказал он.

Политолог также обратил внимание на сигналы из Центральной избирательной комиссии. По его словам, непублично там допускают возможность проведения выборов в сжатые сроки, если будет соответствующее политическое решение.

Публично будем требовать минимум полгода. Но не публично сказали, что три месяца с головой,

– отметил Давидюк.

В то же время он подчеркнул, что ключевым остается вопрос безопасности и технической организации. Речь идет о десятках тысяч избирательных участков, обновление списков избирателей и процедуру голосования военных. По словам политолога, именно эти факторы могут стать реальным сдерживающим элементом в случае принятия политического решения.

Давление со стороны США

Тема выборов связана не только с внутренней политикой, но и с сигналами из США. В заявлениях людей из окружения Дональда Трампа звучали намеки на возможную потерю интереса к Украине, если она не будет демонстрировать политической динамики.

Со слов Кушнера и Уиткоффа звучала история о том, что может быть потерян интерес и поддержка Украины,

– сказал он.

В то же время политолог отметил, что здесь важно разделять публичную риторику и реальные инструменты влияния. Он обратил внимание, что ключевыми для Украины остаются поставки оружия и разведданные, а остальные заявления не всегда означают автоматическое усиление давления именно на Россию.

Мы не уверены, что если они пойдут на выборы, то ослабнет давление на Россию. Может ослабнуть наоборот давление на Украину,

– отметил Давидюк.

Политолог подчеркнул, что дедлайны по завершению войны уже неоднократно переносились. Поэтому, по его оценке, говорить о гарантированном майском сценарии пока рано.

Майская дата вызывает сомнения

Давидюк подтвердил, что в обращении действительно есть закрытые документы, где говорится о подготовке к выборам в середине мая. В то же время он отметил, что часть "инсайдов" выглядит преувеличенной или неточной.

Есть большая куча закрытых документов, в которых говорится о поддержке обеспечения и проведения выборов в середине мая,

– сказал он.

Политолог привел пример с датой 15 мая, которую некоторые источники называли конкретным днем голосования. Он обратил внимание, что эта дата приходится на пятницу, тогда как выборы в Украине традиционно проводят в воскресенье.

Выборы 15 мая быть не могут, потому что это пятница. Мы не из тех стран, которые проводят выборы в будний день,

– отметил Давидюк.

По его словам, реалистичнее говорить об ориентире "до середины мая", а не о конкретном дне. В то же время он подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть не только от внутренней готовности, но и от ситуации с безопасностью и переговорного процесса. Поэтому, по его оценке, сценарий выборов остается открытым.

Могут ли выборы стать частью большой договоренности?

Давидюк предположил, что Банковая может держать в голове два сценария. Первый – выборы проходят в сжатые сроки, если появляются гарантии безопасности и четкие условия. Второй – дату переносят, если Россия не демонстрирует готовности к договоренностям или переговоры заходят в тупик. По его словам, именно поэтому в обсуждениях звучат разные возможные месяцы, а сам майский вариант не выглядит окончательным.

Если не удастся, скажут: мы готовы, но Россия не готова. Тогда выборы переносим с мая на июль, октябрь или на следующий год,

– сказал он.

Политолог также отметил, что в такой логике выборы могут стать элементом пакета, если Украине предложат ощутимые гарантии и усиление оборонных возможностей. Он привел примеры того, что в публичном поле часто упоминают как возможные условия, которые могли бы изменить разговор.

Если вы даете нам гарантии, условно ракеты ATACMS, вступление в НАТО и еще какую-то историю, то тогда мы готовы проводить выборы,

– объяснил Давидюк.

Он добавил, что параллельно остается вопрос, готова ли Россия к любым решениям, и какой будет позиция Китая, если он активнее вмешается в процесс. Именно из-за этих неизвестных, по его мнению, давать заранее точный прогноз по выборам некорректно, и сценарий остается открытым.

Что известно о вероятности проведения выборов в Украине?