"Найдите законный способ избавиться от меня": Зеленский сказал, пойдет ли он на выборы

Соединенные Штаты Америки давят на Украину в вопросе проведения президентских выборов. Для этого необходимо внести изменения в действующее законодательство. В то же время вопрос об участии в выборах нынешнего президента Зеленского остается открытым.

О своих соображениях по этому поводу президент Зеленский высказал в интервью для BBC.

К теме Залужный ответил, будет ли участвовать в следующих выборах

Пойдет ли Зеленский на выборы?

Глава государства сказал, что любой может выиграть на выборах. В то же время окончательного ответа относительно собственного участия в голосовании он не предоставил.

Не факт, что я пойду на выборы. Я могу пойти, а могу не пойти,

– высказался Зеленский.

В то же время он отметил, что проведение голосования вполне возможно, однако главной задачей должно оставаться обеспечение его честности и прозрачности.

По его словам, он неоднократно подчеркивал партнерам на постоянном обсуждении вопроса выборов и призвал их определиться: идет ли речь о стремлении изменить его в должности, или о реальной необходимости организации голосования.

Если вы просто хотите избавиться от меня – найдите для этого хотя бы законный способ,

– сказал глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что если выборы действительно планируются, их следует провести открыто и справедливо, так чтобы результаты признали прежде всего украинские граждане. Кроме того, сами организаторы должны признать легитимность этого процесса.

Интересно! Политолог Петр Олещук в эфире 24 Канала выразил убеждение, что Кремль пытается повлиять на будущую модель власти в Украине именно через избирательный процесс.

Западные медиа писали о важном заявлении по выборам и референдуму: что об этом сказали в Украине?