Не могу убежать во время войны: Зеленский ответил, будет ли баллотироваться на второй срок

Владимир Зеленский ответил на вопрос, будет ли тот выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах президент. Он заявил, что это зависит от того, будет ли война во время голосования.

Президентские выборы в Украине должны пройти весной 2024 года. Военное положение запрещает проводить переизбрание, однако Зеленский допускал возможность изменений в законодательстве.

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Президентство Зеленского

Владимир Зеленский 10 октября в ходе своего официального визита в Румынию дал интервью местному телеканалу. Во время разговора он еще раз ответил на вопрос о своем будущем баллотировании на второй срок. Зеленский подчеркнул, что это зависит только от того, будет ли война во время предстоящих президентских выборов.

Если бы война продолжалась – да, если бы война закончилась – нет. Я не могу убежать во время войны,

– ответил Зеленский.

Следует отметить, что в интервью португальскому журналисту около полутора месяцев назад президент на этот же вопрос ответил схожим образом. Зеленский заявлял, что если выборы будут проходить во время войны, то он никогда в своей жизни не бросит свое государство.

Дебаты вокруг выборов в 2024 году