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Президентские рейтинги: можно ли уже сейчас сказать, кто победит на выборах

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До выборов еще почти год, а социологи не устают публиковать все новые и новые президентские рейтинги. Тенденции остаются неизменными: действующий президент теряет позиции, зато оппозиция – набирает. Немалую поддержку имеют и "свеженькие" кандидаты из шоу-биза.

Раньше выходцев во второй тур президентских выборов определяли за два года до них, говорят политологи.

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"В 2000-х заранее знали, кто выйдет во второй тур", – отмечает политолог Владимир Фесенко.

Сейчас же они даже за год не могут сказать, кто будет во втором туре. Рейтинги постоянно меняются, а еще зависят от того, кого в них включают.

Результаты очень сильно зависят от списка. Если список существенно отличается от того, что будет на выборах, то соответственно рейтинги можно рассматривать как определенный индикатор настроения в обществе, а не как прогноз выборов,
– считает директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.

Сейчас же есть два условных лидера – Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко. Других разместить в рейтинге довольно трудно, учитывая статистическую погрешность.

Президентський рейтинг виборів 2019
Президентский рейтинг выборов-2019

"Порошенко, Бойко, Ляшко, Вакарчук, Рабинович, Зеленский хоть номинально имеют разные значения, но различие между ними не является статистически значимым", – подчеркнул Быченко.

Однако, действующий президент, который обещал "не проиграть выборы", может вернуть свои позиции, уверены некоторые политологи.

Его шансы зависят от того, насколько удастся консолидировать провластный лагерь и насколько удачной может быть избирательная кампания,
– считает Владимир Фесенко.

Специалисты говорят, что после разочарования темпом изменений в стране после Майдана у украинцев вырос спрос на так называемых "новых лидеров".

"62% опрошенных ответили, что есть потребность в новых лидерах. В конце декабря 2017 года это было 67%, сейчас 62%. То есть это уже постоянная потребность в новых лидерах", – отметила директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.

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Отсюда и проекты на центральных телеканалах, и певцы и комики в списках претендентов на президентское кресло. Социологи называют тревожную статистику. Предпочтения опять начинают делиться по территориальному признаку. И хоть экс-регионалы пока не имеют значительного преимущества на Востоке Украины, все же имеют там самые большие цифры.

Там два основных лидера – Юрий Бойко и Вадим Рабинович. И мы, увы, видим ситуацию, которая была до Революции Достоинства,
– сказал Быченко.

Интересно, что Юлия Тимошенко и Петр Порошенко имеют примерно одинаковую поддержку во всех регионах Украины. Говорят, к ней благосклонны бедные избиратели, к нему – богаче.

Автор: Анна Калюжная
Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Юлия Тимошенко
Источник: 24 канал
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