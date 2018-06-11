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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Президентські рейтинги: чи можна вже зараз сказати, хто переможе на виборах

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До виборів ще майже рік, а соціологи не втомлюються публікувати нові й нові президентські рейтинги. Тенденції залишаються незмінні: чинний президент втрачає позиції, натомість опозиція – набирає. Неабияку підтримку мають і "свіженькі" кандидати з шоу-бізу.

Раніше вихідців у другий тур президентських виборів визначали за два роки до них, кажуть політологи.

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"У 2000-х заздалегідь знали, хто вийде у другий тур", – зазначає політолог Володимир Фесенко. 

Зараз же вони навіть за рік не можуть сказати, хто буде у другому турі. Рейтинги постійно змінюються, а ще залежать від того, кого у них включають.

Результати дуже сильно залежать від списку. Якщо список суттєво відрізняється від того, що буде на виборах, то відповідно рейтинги можна розглядати як певний індикатор настрою у суспільстві, а не як прогноз виборів,
– вважає директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко.  

Зараз же є двоє умовних лідерів – Юлія Тимошенко та Анатолій Гриценко. Інших розмістити у рейтингу доволі важко, зважаючи на статистичну похибку.

Президентський рейтинг виборів 2019
Президентський рейтинг виборів-2019

"Порошенко, Бойко, Ляшко, Вакарчук, Рабінович, Зеленський хоч номінально мають різні значення, але відмінність між ними не є статистично значимою", – наголосив Биченко. 

Однак, чинний президент, який обіцяв "не програти вибори", може повернути свої позиції, переконані деякі політологи.

Його шанси залежать від того, наскільки вдасться консолідувати провладний табір і наскільки вдалою може бути виборча кампанія,
– вважає Володимир Фесенко.

Фахівці кажуть, що після розчарування темпом змін в країні після Майдану в українців зріс попит на так званих "нових лідерів".

"62% опитаних відповіли, що є потреба в нових лідерах. Наприкінці грудня 2017 року це було 67%, зараз 62%. Тобто це вже постійна потреба в нових лідерах", – зазначила директорка фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна. 

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Звідси і проекти на центральних телеканалах, і співаки та коміки в списках претендентів на президентське крісло. Соціологи називають тривожну статистику. Вподобання знову поки ще починають ділитись за територіальною ознакою. І хоч екс-регіонали поки не мають значної переваги на Сході України, все ж мають там найбільші цифри.

Там два основних лідери – Юрій Бойко і Вадим Рабінович. І ми, на жаль, бачимо ситуацію, яка була до Революції Гідності,
– сказав Биченко. 

Цікаво, що Юлія Тимошенко та Петро Порошенко мають приблизно однакову підтримку у всіх регіонах України. Кажуть, до неї прихильні бідніші виборці, до нього – багатші. 

Автор: Анна Калюжна
Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Юлія Тимошенко Президентські вибори 2019
Джерело: 24 канал
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