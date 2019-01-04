Президентские выборы 2019: Порошенко обратился к кандидатам

Кандидаты на пост Президента Украины и их политические силы должны не допустить внешнего вмешательства в предвыборный процесс.

Об этом глава государства Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook.

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По его словам, высокое качество избирательного процесса — визитная карточка новой Украины.

Должны вместе защитить украинские выборы от гибридных вызовов,

— подчеркнул Порошенко.

В 2019 году должны подтвердить зрелость демократической системы и обеспечить надлежащее наблюдение за президентской кампанией со стороны всех признанных международных организаций.

Убежден, что международное наблюдение за избирательной гонкой является нашей дополнительной гарантией чистоты демократических процедур и состязательности избирательного процесса, а также сдерживающим фактором против внешнего вмешательства,

— отметил президент.

Напомним, президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года. Согласно опросу, проведенному группой "Рейтинг", Петр Порошенко сейчас только третий и его результат составляет всего 11,1%. Это почти вдвое меньше показателей Юлии Тимошенко – 20.8%. Владимира Зеленского поддерживают 13,4%.