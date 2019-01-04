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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РОЖДЕСТВО ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Президентские выборы 2019: Порошенко обратился к кандидатам

      168 Читати новину українською
      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / 24 канал

      Кандидаты на пост Президента Украины и их политические силы должны не допустить внешнего вмешательства в предвыборный процесс.

      Об этом глава государства Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook.

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      По его словам, высокое качество избирательного процесса — визитная карточка новой Украины.

      Должны вместе защитить украинские выборы от гибридных вызовов,
      — подчеркнул Порошенко.

      В 2019 году должны подтвердить зрелость демократической системы и обеспечить надлежащее наблюдение за президентской кампанией со стороны всех признанных международных организаций.

      Убежден, что международное наблюдение за избирательной гонкой является нашей дополнительной гарантией чистоты демократических процедур и состязательности избирательного процесса, а также сдерживающим фактором против внешнего вмешательства,
      — отметил президент.

      Напомним, президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года. Согласно опросу, проведенному группой "Рейтинг", Петр Порошенко сейчас только третий и его результат составляет всего 11,1%. Это почти вдвое меньше показателей Юлии Тимошенко – 20.8%. Владимира Зеленского поддерживают 13,4%.

      Теги: Украина – Россия Новости политики Петр Порошенко Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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