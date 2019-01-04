Президентські вибори 2019: Порошенко звернувся до кандидатів
Кандидати на пост Президента України та їхні політичні сили повинні не допустити зовнішнього втручання у передвиборчий процес.
Про це глава держави Петро Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.
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За його словами, висока якість виборчого процесу — візитна картка нової України.
Маємо спільно захистити українські вибори від гібридних викликів,
— підкреслив Порошенко.
У 2019 році маємо підтвердити зрілість демократичної системи та забезпечити належне спостереження за президентською кампанією з боку всіх визнаних міжнародних організацій.
Переконаний, що міжнародне спостереження за виборчими перегонами є нашою додатковою гарантією чистоти демократичних процедур та змагальності виборчого процесу, а також стримуючим чинником проти зовнішнього втручання,
— зазначив президент.
Нагадаємо, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Згідно з опитуванням, проведеним групою "Рейтинг", Петро Порошенко нині лише третій і його результат складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%.