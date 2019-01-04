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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Президентські вибори 2019: Порошенко звернувся до кандидатів

      5376 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / 24 канал

      Кандидати на пост Президента України та їхні політичні сили повинні не допустити зовнішнього втручання у передвиборчий процес.

      Про це глава держави Петро Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

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      За його словами, висока якість виборчого процесу — візитна картка нової України.

      Маємо спільно захистити українські вибори від гібридних викликів,
      — підкреслив Порошенко.

      У 2019 році маємо підтвердити зрілість демократичної системи та забезпечити належне спостереження за президентською кампанією з боку всіх визнаних міжнародних організацій.

      Переконаний, що міжнародне спостереження за виборчими перегонами є нашою додатковою гарантією чистоти демократичних процедур та змагальності виборчого процесу, а також стримуючим чинником проти зовнішнього втручання,
      — зазначив президент.

      Нагадаємо, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Згідно з опитуванням, проведеним групою "Рейтинг", Петро Порошенко нині лише третій і його результат складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%.

      Теги: Україна – Росія Новини політики Президентські вибори 2019 Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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