Президентські вибори 2019: Порошенко звернувся до кандидатів

Кандидати на пост Президента України та їхні політичні сили повинні не допустити зовнішнього втручання у передвиборчий процес.

Про це глава держави Петро Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, висока якість виборчого процесу — візитна картка нової України.

Маємо спільно захистити українські вибори від гібридних викликів,

— підкреслив Порошенко.

У 2019 році маємо підтвердити зрілість демократичної системи та забезпечити належне спостереження за президентською кампанією з боку всіх визнаних міжнародних організацій.

Переконаний, що міжнародне спостереження за виборчими перегонами є нашою додатковою гарантією чистоти демократичних процедур та змагальності виборчого процесу, а також стримуючим чинником проти зовнішнього втручання,

— зазначив президент.

Нагадаємо, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Згідно з опитуванням, проведеним групою "Рейтинг", Петро Порошенко нині лише третій і його результат складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%.