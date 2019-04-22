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      Президентские выборы: как вели свою политическую кампанию Порошенко и Зеленский

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      Во время избирательной кампании кандидаты решили сделать ставку на нестандартные шаги и интернет-аудиторию. Работали с электоратом в Instagram и Telegram, вызвали друг друга на дебаты, штамповали мемы, стикеры, футболки и многое другое. Методы не новы, однако вызвали ажиотаж. В конце с помощью них Зеленский победил.

      Метод "соцсетей и развлечений" всколыхнул и украинскую нынешнюю кампанию. Грязные палатки и тонны макулатуры в почтовых ящиках сменила агитация в Instagram, Facebook, YouTube и Telegram.

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      В свое время Джон Кеннеди создал прецедент в предвыборной кампании, устроив теледебаты. 11 лет назад Барак Обама стал президентом в интернете. Раскачал эту лодку Дональд Трамп в 2016 году. Консервативный политический пиар перешел в другую плоскость.

      Впервые в Украине активно начали использовать такой, когда поняли, что таким образом можно доносить сообщение до узких слоев населения. Политики недооценили социальную сеть Instagram, потому что там люди с которыми можно работать и в чем-то их убедить. В Facebook аудитория, которая является более консервативной с точки зрения своих политических взглядов,
      – руководитель коммуникационного digital-агентства Максим Саваневский.

      Хорошо сработал и YouTube. Но вот вирусные видео, Telegram-рассылки и стикеры никак не повлияли на электорат. Иногда даже пугали сторонников Порошенко молодежным сленгом.

      Стікери від Порошенка
      Стикеры от Порошенко

      Цель штабов – эмоции. Пока один кандидат следовал привычным для Украины методом – нагнетание через стандартные и новые каналы коммуникации. Другой благодаря годам опыта создания развлекательного контента и работы с аудиторией опередил его в этой гонке.

      У Порошенко тяжелая кампания. Большое количество агрессии, а также попытка напугать избирателя: Путин, депрессия, тупик. Все это не очень привлекает внимание избирателя. У Зеленского такая легкая весенняя кампания. Его штаб сделал одну правильную вещь, когда обезличил свою кампанию,
      – политтехнолог Борис Тизенгаузен.

      Люди бежали из Facebook от новостей, которые их окружают с негативным контекстом, в Instagram. А там их ждали красивые ролики Зеленского, – руководитель коммуникационного digital-агентства Максим Саваневский.

      Зеленський
      Скрин из видео Зеленского

      Немного баллов действующий президент смог заработать путем вызовов на дебаты. Там он стал ближе к людям, чего так не хватало его кампании, уверяют эксперты.

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      События этой предвыборной кампании напоминают сценарий сериала-антиутопии "Черное зеркало". В одном из эпизодов кандидатом в депутаты баллотировали анимированного мишку, которого озвучивает комик. В его кампании грубые шутки и издевательства, но именно это обеспечивает ему высокие рейтинги.

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      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Порошенко и Зеленский Медиа
      Источник: 24 канал
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