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      Президентські вибори: як вели свою політичну кампанію Порошенко та Зеленський

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      Під час виборчої кампанії кандидати вирішили зробити ставку на нестандартні кроки та інтернет-аудиторію. Працювали з електоратом в Instagram та Telegram, викликали один одного на дебати, штампували меми, стікери, футболки та багато чого іншого. Методи не нові, проте викликали ажіотаж. Врешті за допомогою них Зеленський переміг.

      Метод "соцмереж та розваг" сколихнув і українську цьогорічну кампанію. Брудні намети та тонни макулатури у поштових скриньках змінила агітація в Instagram, Facebook, YouTube та Telegram.

      Читайте також: Перемога Зеленського на виборах: чого слід очікувати від нього як президента України

      Свого часу Джон Кенеді створив прецедент у передвиборчій кампанії, влаштувавши теледебати. 11 років тому Барак Обама став президентом завдяки інтернету. Розгойдав цей човен Дональд Трамп у 2016 році. Консервативний політичний піар перейшов в іншу площину.

      Вперше в Україні активно почали використовувати такий, коли зрозуміли, що таким чином можна доносити повідомлення до вузьких прошарків населення. Політики недооцінили соціальну мережу Instagram, бо там люди з якими можна працювати та в чомусь їх переконати. У Facebook аудиторія, яка є більш консервативна з точки зору своїх політичних поглядів,
      – керівник комунікаційного digital-агентства Максим Саваневський.

      Добре спрацював і YouTube. Але от вірусні відео, Telegram-розсилки та стікери ніяк не вплинули на електорат. Деколи навіть лякали прихильників Порошенка молодіжним сленгом.

      Стікери від Порошенка
      Стікери від Порошенка

      Ціль штабів – емоції. Поки один кандидат слідував звичним для України методом – нагнітання через стандартні та нові канали комунікації. Інший завдяки рокам досвіду створення розважального контенту та роботи з аудиторією випередив його у цій гонитві.

      У Порошенка важка кампанія. Велика кількість агресії, а також спроба налякати виборця: Путін, депресія, безвихідь. Усе це не дуже привертає увагу виборця. У Зеленського така легка весняна кампанія. Його штаб зробив одну правильну річ, коли знеособив свою кампанію,
      – політтехнолог Борис Тизенгаузен.

      Люди втікали з Facebook від новин, які їх оточують з негативним контекстом, в Instagram. А там їх чекали красиві ролики Зеленського, – керівник комунікаційного digital-агентства Максим Саваневський.

      Зеленський
      Скрін з відео Зеленського

      Трохи балів чинний президент зміг заробити шляхом викликів на дебати. Там він став ближчим до людей, чого так не вистачало його кампанії, запевняють експерти.

      Читайте також: Хто привітав Володимира Зеленського з перемогою у президентських виборах

      Події цієї передвиборчої кампанії нагадують сценарій серіалу-антиутопії "Чорне дзеркало". В одному з епізодів кандидатом у депутати балотували анімованого ведмедика, якого озвучує комік. У його кампанії грубі жарти і знущання, але саме це забезпечує йому високі рейтинги.

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      Вибори президента України-2019: офіційні результати
      сьогодні
      268660
      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Порошенко і Зеленський Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Медіа
      Джерело: 24 канал
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