А что там с Президентским Университетом? История о премии и строительстве на паузе

В мае 2021-го я как раз заканчивал школу и готовился к поступлению в институт. Еще с 8 класса знал, что хочу быть журналистом, поэтому приучал себя к чтению новостей: в ленте тогдашних событий мне бросилось в глаза заявление главы нашего государства о создании абсолютного нового типа учреждения высшего образования. Название соответствующее - Президентский Университет.

Родился бы я на несколько лет позже, то мог бы вполне претендовать на поступление в это престижное учреждение, чтобы стать "человеком будущего", – думал я тогда наивно. Но грустить было некогда, впереди – ВНО, а затем – подача документов во вполне реальный ЛНУ имени Франко.

А Президентский Университет, в конце концов, потерялся в информационном потоке из-за полномасштабного вторжения, военных преступлений россиян, международных событий и других важных тем. Об этом учебном заведении мне пришлось вспомнить только в марте 2024 года, когда я уже стал журналистом на 24 Канале и искал тему для резонансного расследования.

Далее вы прочитаете увлекательную историю о том, как я потратил недели, чтобы исследовать: что с проектом "Президентский Университет" произошло после начала большой войны? Почему государственная компания, занимавшаяся его созданием, получила за два года вторжения "выручку" в почти 20 миллионов гривен?

Однако прежде всего следует вас предупредить, уважаемые читатели: ваше разочарование, подогретое интригой, может быть куда больше, чем мое.

Найти жемчужину в стопке судебных решений

Единый государственный реестр судебных решений, или сокращенно – ЕГРСР, можно любить хотя бы за то, что в него легко попасть. Разводишься ли ты или не можешь поделить сотку земли с соседом, не заплатил штраф или имеешь задолженность по коммуналке, – твое имя навсегда будет в истории судебных решений, постановлений и приговоров.

Как у журналиста, который постоянно хочет работать с интересными темами, у меня есть веселое развлечение: вбивать в графе поиска ЕГРСР рандомные слова, а потом читать документы, которые их содержат. Постановление, в котором фигурировал Президентский Университет, попало в мое поле зрения, когда я просматривал все, где упоминалось слово "грант". В целом это были дела о различных "поощрительных и компенсационных выплатах" – в частности гранты, премии и начисления, вокруг которых разворачиваются драматические сюжеты.

Поэтому мне посчастливилось среди тысяч бумаг выхватить постановление от 22 февраля 2024 года, согласно которому исполняющая обязанности директора ГП "Управляющая компания по созданию Президентского Университета" выписала себе премию в размере 100% от заработной платы. Звать чиновницу, как я вскоре узнал, Зубовник Светлана Александровна.

Сначала она мне отвечала, но когда я снова написал, чтобы уточнить больше относительно деятельности ГП, госпожа Зубовник меня проигнорировала. Поэтому я сам посчитал, заглянув перед тем в ее декларацию за 2022 год, что речь идет об около 25 тысяч гривен. В масштабах страны это не является, как мне кажется, страшным коррупционным преступлением, однако соответствующие органы заметили стопроцентную премию, суд признал виновной и.о. директора ГП "КСПУ" в совершении административного правонарушения, назначив штраф.

И именно так расследователь внутри меня, который стремится к сенсации, оказался в восторге от того, что наконец вот она – "резонансная тема".

Президент в свое время рассказывал, что заработная плата у преподавателей соответствующего университета должна стартовать от 4 тысяч долларов. Министр образования уточнял, что хотя бы лучшим из лучших нужно будет давать 4 тысячи, ведь они этого заслуживают. Однако мысли, что в 2024 году, во время полномасштабной войны, будет существовать отдельная государственная компания по созданию Президентского Университета и ее руководительница будет выписывать себе премии в размере 100%, и быть не могло, потому что это же звучит абсурдно.

Киев такой Киев

самого университета в природе не существует. Не надо быть гением, чтобы проверить этот факт.

Между Львовом и Киевом около 540 километров. Однако даже 8 часов езды на поезде не были таким испытанием, как дорога к ВДНХ наземным путем, поскольку подземный – затопило. Тем более тогда уже смеркалось: людей, добирание домой которых осложнило отсутствие метро, было не остановить – они мчались как бешеные, а я хотел убедиться, что не увижу на ВДНХ Президентского Университета.

Возведение учебного заведения планировали в районе 19 и 21 павильонов, однако по состоянию на 2024 год вместо Президентского Университета на том участке можно увидеть только двухметровый забор. И, кстати, его сооружение в 2021 году обошлось государству в более 1,2 миллиона гривен.

Двухметровый забор вместо Президентского Университета / 24 Канал

Стоит сказать, что постановлением от 20 августа 2021 года правительство утвердило план мероприятий по реализации проекта "Президентский Университет". Согласно ему начало учебного процесса должно было бы стартовать уже 1 октября 2023 года. До конца 2021 года хотели нарисовать план сооружения и получить разрешение на начало строительства.

К чему мы готовились в "довоенные времена"

По документам ВДНХ называется Национальный комплекс "Экспоцентр Украины". Это учреждение в 2021 году объявило тендеров на 32,7 миллиона гривен, в которых, в частности, компании "ТЕККОМ" и "АЛЬТИС-КОНСТРАКШН", связанные между собой, разыгрывали "конкуренцию" и право участвовать в этапах реализации проекта "Президентский Университет".

В основном побеждала фирма "Альтис" – собственно, в декабре 2021 года ей достался самый жирный из законченных тендеров на сумму в 24 миллиона гривен, лотом в котором были демонтажные и подготовительные работы.

Как можно уже понять, анализируя тендеры только о подготовке к строительству, речь идет о немаленьких суммах государственных средств. Всего на Президентский Университет планировали потратить 7 миллиардов гривен. Самые большие лоты по строительству запланировали на 2022 год, который тогда уже вырисовывался военным, однако останавливать строительство учебного учреждения и перенаправлять средства никто не спешил.

Так, 3 февраля 2022 года, когда международная разведка кричала о вторжении, а российские солдаты на границе пропитывали воздух ужасом войны, что вот-вот начнется, Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" объявил тендер на 380 миллионов. На повестке дня – деконструкция павильонов ВДНХ для размещения на этой территории Президентского Университета, а также строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейнами.

Журналисты даже делали ставки, кого допустят к строительству, кто получит средства. "Наши деньги" писали, что конкуренцию, как всегда, разыграют между собой "ТЕККОМ" и "АЛЬТИС-КОНСТРАКШН", а победит, вероятно, именно "Альтис". Объявление победителей планировали на весну, обращаться за разъяснениями по строительству бассейнов можно было до 24 февраля 2022 года – даты, которая вошла в мировую историю отнюдь не из-за тендера по строительству Президентского Университета.

Журналистское разочарование не имеет границ

Вынужден разочаровать коллег и собственное желание сенсации, "Альтис" не победила и ей не дали средства. Торги отменили – никто даже не получил аванса за строительство, которое так и не началось. И это, конечно, хорошо, если не учитывать, что те миллионы, которые потратили на подготовительные работы и забор, можно было направить в более рациональное русло.

Как я потом узнал в ответе на запрос от Минфина, в целом реализацию проекта "Президентский Университет" приостановили. Тех 500 миллионов, которые планировали потратить в 2022 году на строительство заведения, постановлением Кабмина от 10 марта соответствующего года направили в резервный фонд. На 2023 год средств на строительство учреждения вообще не заложили, что также является примечательным фактом.

Однако почему же тогда государственное предприятие "Управляющая компания по созданию Президентского Университета" получила выручку в 20 миллионов за 2022 и 2023 годы? А государственных средств – 16 миллионов. Обе цифры высвечивает платформа YouControl, если анализировать деятельность ГП.



"Выручка" ГП, занимающегося созданием Президентского Университета / 24 Канал / Скриншот с YouControl



Государственное финансирование компании, отвечающей за Президентский Университет / 24 Канал / Скриншот с YouControl

Как можно заметить на инфографике, ГП "Управляющая компания по созданию Президентского Университета" появилась не в 2021 году, когда объявили о создании соответствующего учебного заведения, а значительно раньше, и значительно раньше она начала получать государственное финансирование. В начале своего существования и до идеи создать Президентский Университет – это было государственное предприятие "Производственно-строительное объединение".

Кабмин его создал для "эффективного управления имущественным комплексом МОН". То есть "ПСО" все годы занималось предоставлением эксплуатационных услуг, необходимых для того, чтобы сотрудники Министерства образования имели надлежащие условия труда – электричество, газ, воду и другие дары цивилизации. Компания была и является сейчас балансодержателем админздания по адресу: город Киев, проспект Победы, 10. В этом сооружении расположено МОН.



Могу констатировать, что, кроме изменения названия предприятия (с ГП "Производственно-строительное объединение" на ГП "Управляющая компания по созданию Президентского Университета") и внесения соответствующих изменений в Устав предприятия, никаких других действий не проводилось,

– сказала мне и.о. директора соответствующего учреждения Зубовник Светлана.

Так что же с Президентским Университетом?

Как-то я уже делал "расследование" о том, почему "наборы иголок с российскими военными" продают в центре Львова. Хотя и звучит эта тема резонансно, но, как и в этом кейсе, в ней нет самого главного, что нужно для расследования – разоблачения! То есть скандала, состава преступления и тому подобное.

Однако это все же интересная история: как я потратил несколько недель на то, чтобы узнать, что в определенных случаях украинское государство может принимать правильные решения, направлять деньги туда, куда надо, а не разворовывать их. Разоблачения нет, но есть удовлетворенный интерес и ответ на вопрос: а что же произошло с Президентским Университетом?

, ничего не произошло – Президентского Университета нет, как и нет масштабного журналистского разоблачения. И вряд ли строительство в ближайшее время возобновят.

Вы, уважаемые читатели, надеюсь, с интересом наблюдали через приоткрытый занавес журналистской работы. Обещаю вас в дальнейшем радовать тем, что прежде всего интересно мне. Также желаю вам больше интересоваться этим миром, таким большим, чертовски сложным и не всегда скрывающим "зраду".