Президентский хайп: как предприниматели зарабатывают на кандидатах

Украинцы по-разному реагируют на действия лидеров политических гонок: одни нервно пьют успокаивающие, а другие – более предприимчивые – используют ситуацию максимально. Например, клиники предоставляют скидки на сдачу анализов, а другие печатают футболки с цитатами политиков.

Киевляне создают футболки с цитатами политиков

Компания Custom Print решила воспользоваться общественным ажиотажем и создала авторскую серию футболок с известными цитатами политиков.

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Автор дизайна футболки с цитатой Петра Порошенко Роман рассказал, что идея пришла после просмотра видеообращений кандидатов. Он заметил, что футболки пришлись по душе не только обычным украинцам, но и министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну.

После статьи Владимира Омеляна в Facebook футболки стали настолько популярными, что их не успевают принтовать на продажу. Цена стартует от 150 гривен.

Если я не ошибаюсь, на НСК "Олимпийский" 78 секторов. Теоретически четверть людей может сидеть в наших футболках,

– подсчитал директор компании Олесь Беленький.

Лаборатории ввели скидки на отдельные услуги

Также, воспользоваться ситуацией в рекламных целях сразу решили в лабораториях, которые делают анализы. После того, как кандидаты решили провериться, в медицинских учреждениях начали делать скидки на соответствующие процедуры.

В частности в одной предлагают клиентам пакет услуг "Президентский", то есть проверку на содержание алкоголя и наркотиков в организме. Однако выгода от этого и самим кандидатам.

Сторонники Порошенко, или же члены его штаба в сети акцентируют внимание на том, что Зеленский якобы наркоман. В эти сообщения вкладывают очень большие средства. Ориентировочно от одной до пяти тысяч долларов,

– сказал эксперт ОО "Честно" Игорь Фещенко.

Однако эксперты заверили, что украинцы за последнюю неделю устали от шуток. И сейчас диалог кандидатов вызывает у избирателей скорее раздражение, чем смех. И, очевидно, скоро популярными станут футболки с надписями "достало" или с более радикальными формами этого слова.