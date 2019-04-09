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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Президентский хайп: как предприниматели зарабатывают на кандидатах

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      Украинцы по-разному реагируют на действия лидеров политических гонок: одни нервно пьют успокаивающие, а другие – более предприимчивые – используют ситуацию максимально. Например, клиники предоставляют скидки на сдачу анализов, а другие печатают футболки с цитатами политиков.

      Киевляне создают футболки с цитатами политиков

      Компания Custom Print решила воспользоваться общественным ажиотажем и создала авторскую серию футболок с известными цитатами политиков.

      Читайте также: Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно

      Автор дизайна футболки с цитатой Петра Порошенко Роман рассказал, что идея пришла после просмотра видеообращений кандидатов. Он заметил, что футболки пришлись по душе не только обычным украинцам, но и министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну.

      После статьи Владимира Омеляна в Facebook футболки стали настолько популярными, что их не успевают принтовать на продажу. Цена стартует от 150 гривен.

      Если я не ошибаюсь, на НСК "Олимпийский" 78 секторов. Теоретически четверть людей может сидеть в наших футболках,
      – подсчитал директор компании Олесь Беленький.

      Лаборатории ввели скидки на отдельные услуги

      Также, воспользоваться ситуацией в рекламных целях сразу решили в лабораториях, которые делают анализы. После того, как кандидаты решили провериться, в медицинских учреждениях начали делать скидки на соответствующие процедуры.

      В частности в одной предлагают клиентам пакет услуг "Президентский", то есть проверку на содержание алкоголя и наркотиков в организме. Однако выгода от этого и самим кандидатам.

      Сторонники Порошенко, или же члены его штаба в сети акцентируют внимание на том, что Зеленский якобы наркоман. В эти сообщения вкладывают очень большие средства. Ориентировочно от одной до пяти тысяч долларов,
      – сказал эксперт ОО "Честно" Игорь Фещенко.

      Однако эксперты заверили, что украинцы за последнюю неделю устали от шуток. И сейчас диалог кандидатов вызывает у избирателей скорее раздражение, чем смех. И, очевидно, скоро популярными станут футболки с надписями "достало" или с более радикальными формами этого слова.

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      Автор: Егор Скорина
      Теги: Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Новости политики Новости Украины Дебаты Зеленского с Порошенком Владимир Зеленский Анализы Курьезные новости
      Источник: 24 канал
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