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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Футболки з цитатами політиків та знижки на здачу аналізів: підприємці заробляють на кандидатах

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      Українці по-різному реагують на дії лідерів політичних перегонів: одні нервово п'ють заспокійливі, а інші – більш заповзятливі – використовують ситуацію максимально. Наприклад, клініки надають знижки на здачу аналізів, а інші друкують футболки з цитатами політиків.

      Кияни створюють футболки з цитатами політиків

      Компанія Custom Print вирішили скористатися суспільним ажіотажем та створили авторську серію футболок з відомими цитатами політиків. 

      Читайте також: Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо

      Автор дизайну футболки з цитатою Петра Порошенка Роман розповів, що ідея прийшла після перегляду відеозвернень кандидатів. Він зауважив, що футболки прийшли до вподоби не лише звичайним українцям, але й міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну.

      Після допису Володимира Омеляна у Facebook футболки стали настільки популярними, що їх не встигають принтувати на продаж. Ціна стартує від 150 гривень. 

      Якщо я не помиляюся, на НСК "Олімпійський" 78 секторів. Теоретично чверть людей може сидіти у наших футболках,
      – підрахував директор компанії Олесь Беленький.

      Лабораторії ввели знижки на окремі послуги

      Також, скористатися з ситуації в рекламних цілях одразу вирішили у лабораторіях, які роблять аналізи. Після того, як кандидати вирішили перевіритись, у медичних закладах почали робити знижки на відповідні процедури.

      Зокрема в одній пропонують клієнтам пакет послуг "президентський", тобто перевірку на вміст алкоголю і наркотиків в організмі. Проте зиск з цього і самим кандидатам.

      Прихильники Порошенка, або ж члени його штабу в мережі акцентують увагу на тому, що Зеленський нібито наркоман. У ці дописи вкладають дуже великі кошти. Орієнтовно від однієї до п'яти тисяч доларів,
      – сказав експерт ГО "Чесно" Ігор Фещенко.

      Проте експерти запевнили, що українці за останній тиждень втомилися від жартів. І наразі діалог кандидатів викликає у виборців скоріш роздратування, аніж сміх. І, очевидно, скоро популярними стануть футболки з написами "дістало" або з більш радикальними формами цього слова.

      blog_ava
      Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      сьогодні
      18441
      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Дебати Зеленського з Порошенком Курйозні новини Аналізи
      Джерело: 24 канал
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