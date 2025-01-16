Какие главные достижения и провалы Байдена в российско-украинской войне

Каденция Джо Байдена уже подходит к концу. Он много помог Украине, но все же были вопросы, где он оказался не слишком решительным.

Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, заметив, что значительная часть президентства Джо Байдена пришлась на полномасштабную войну России против Украины. И во многом действующий президент США проявил себя хорошо.

Смотрите также Большое возвращение: почему инаугурация Трампа особенная, кого пригласили и приедет ли Зеленский

Чем запомнится президентство Байдена

Как отметил Ус, Байдену удалось объединить евроатлантическое сообщество вокруг поддержки Украины. А в НАТО вообще вошли еще две страны – Финляндия и Швеция.

Это хороший ответ критикам членства Украины в НАТО, которые говорят, что Россия не допустит расширения. Вот, пожалуйста. Там где-то 1273 километра по суше с Финляндией. И еще и по воде со Швецией. Россия ничего не сказала. Тут дело не в том, что Россия не воспринимает расширение НАТО, а в том, что Россия до сих пор живет имперскими мечтами,

– сказал Ус.

Соединенные Штаты действительно помогали Украине при каденции Байдена. Но есть вопрос относительно того, насколько решительной была эта помощь. Поставка вооружения иногда была достаточно медленной. Также было много предостережений относительно того, чтобы не было "лишней эскалации".

Украине давали оружия, но потом не позволяли использовать по территории России. Наше государство долго работало над получением разрешений на удары по стране-агрессору.

Тормозился вопрос участия военных стран НАТО. Когда Франция говорила о миротворцах, то США отвергали этот вопрос. Было что-то вроде "Если европейские страны заходят в Украину, то США должны быть рядом с вами. А мы не хотим заходить в Украину и считаем, что это не наша тема. Вы тоже этого не будете делать",

– заметил Ус.

И тут может быть определенная разница с администрацией Трампа. Там считают, что Украина – это европейский вопрос. И они вряд ли будут сдерживать европейские страны, если те захотят организовать миротворческую миссию. Но, конечно, есть много вопросов относительно дальнейшей поддержки от США.

Напомним, 15 января Байден выступил с прощальной речью в Овальном кабинете. В частности он вспомнил и об Украине, заметив, что наше государство остается свободным. Уже 20 января состоится инаугурация Трампа.