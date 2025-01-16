Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що значна частина президентства Джо Байдена припала на повномасштабну війну Росії проти України. І багато в чому чинний президент США проявив себе добре.

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Чим запам'ятається президентство Байдена

Як наголосив Ус, Байдену вдалося об'єднати євроатлантичну спільноту навколо підтримки України. А до НАТО взагалі увійшли ще дві країни – Фінляндія та Швеція.

Це гарна відповідь критикам членства України в НАТО, які кажуть, що Росія не допустить розширення. Ось, будь ласка. Там десь 1273 кілометри по суходолу з Фінляндією. І ще й по воді зі Швецією. Росія нічого не сказала. Тут річ не у тому, що Росія не сприймає розширення НАТО, а в тому, що Росія досі живе імперськими мріями,

– сказав Ус.

Сполучені Штати дійсно допомагали Україні за каденції Байдена. Але є питання щодо того, наскільки рішучою була ця допомога. Постачання озброєння інколи було досить повільним. Також було багато пересторог щодо того, аби не було "зайвої ескалації".

Україні давали зброї, але потім не дозволяли використовувати по території Росії. Наша держава довго працювала над отримання дозволів на удари по країні-агресорці.

Гальмувалося питання участі військових країн НАТО. Коли Франція говорила про миротворців, то США відкидали це питання. Було щось на кшталт "Якщо європейські країни заходять в Україну, то США мають бути поруч з вами. А ми не хочемо заходити в Україні і вважаємо, що це не наша тема. Ви теж цього не будете робити",

– зауважив Ус.

І тут може бути певна різниця з адміністрацією Трампа. Там вважають, що Україна – це європейське питання. І вони навряд чи стримуватимуть європейські країни, якщо ті захочуть організувати миротворчу місію. Але, звісно, є багато питань щодо подальшої підтримки від США.

Нагадаємо, 15 січня Байден виступив з прощальною промовою в Овальному кабінеті. Зокрема він згадав і про Україну, зауваживши, що наша держава залишається вільною. Вже 20 січня відбудеться інавгурація Трампа.