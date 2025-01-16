Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. До речі, інавгурація Трампа відбудеться вже в понеділок, 20 січня.

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Прощальна промова Байдена 15 січня

У прощальному зверненні до нації Джозеф Байден розмірковував про свою спадщину та досягнення адміністрації. Висловив сподівання, що вони триватимуть довгі роки.

Знадобиться час, щоб відчути повний вплив того, що ми зробили разом. Але насіння посаджено, і вони будуть рости, і вони будуть цвісти протягом наступних десятиліть,

– заявив американський лідер.

Також перерахував деякі з досягнень свого президентства. Зокрема, зниження цін на ліки, що відпускаються за рецептом, для людей похилого віку, ухвалення законів про безпеку зброї та допомогу ветеранам в отриманні медичної допомоги.

Окрім того, говорив про зовнішньополітичні досягнення. Згадав про нашу державу.

На міжнародному рівні ми зміцнили НАТО. Україна залишається вільною. І ми випередили Китай у конкуренції,

– заявив Байден.

Також чинний президент зазначив, що забезпечено мирну передачу влади. Байден побажав успіхів адміністрації Трампа. Водночас наголосив, США мають змінити конституцію, аби жоден президент не міг уникнути відповідальності за скоєні під час терміну злочини.

Окрім того, заявив, що план угоди про припинення вогню в Газі та звільнення заручників був розроблений і узгоджений командою його адміністрації.

Серед іншого, Байден також говорив про:

зростання олігархії у США. Висловив занепокоєння, заявивши про небезпечну концентрацію влади в руках дуже невеликої кількості надбагатих людей;

технологічний промисловий комплекс. Вказав на соціальні мережі. Зазначив, що стурбований потенційним зростанням технологічного індустріального комплексу, який, на його думку, може становити реальну небезпеку для країни;

попередив про "глибокі можливості й ризики", пов'язані зі штучним інтелектом. Наголосив, саме США, як країна свободи, а не Китай, повинні лідирувати в глобальному розвитку ШІ.

Своє прощальне звернення Байден закінчив закликом до американців продовжувати втілювати його "оптимістичне бачення" розвитку країни.

Журналісти підсумували, що лідер демократів, який перебував на посаді один термін, використав 19-хвилинну промову, аби представити своє чотирирічне президентство на власних умовах і закликати до політичного бренду, який, на його думку, стрімко зникає.