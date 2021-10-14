Президенту Чили грозит импичмент из-за расследования Pandora Papers

В Чили начали процедуру импичмента президенту Себастьяну Пиньери из-за возможных нарушений при продаже горнодобывающей компании. Об этом стало известно после масштабной утечки информации Pandora Papers.

Международный консорциум журналистских расследований обнародовал новые детали сделки. На базе материалов оппозиционные политики инициировали отстранение главы государства от должности.

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В Чили начали процедуру импичмента президенту

Оппозиция ссылается на "этический долг". В частности хочет привлечь Пиньери к ответственности за возможные нарушения, о которых говорится в расследовании Pandora Papers.

В начале октября прокуратура Чили заявила, что начнет расследования возможных обвинений президента в коррупции и налоговых махинациях, связанных с продажей рудника "Доминга".

В то же время сам глава государства отверг все обвинения. И заявил, что в соглашении не было выявлено никаких нарушений.

Последнее предложение об импичменте может быть вынесено на голосование Конгресса перед первым туром всеобщих выборов в Чили 21 ноября. Если же это решение одобрит нижняя палата, оно попадет в сенат, где должно быть одобрено большинство в две трети голосов.

Семья Пиньера в 2010 году продала свою долю в проекте рудника "Доминго" близкому другу и деловому партнеру президента. Расследования документов Pandora выявило, что часть платежа содержала пункт, который требует от правительства не ужесточать меры по охране окружающей среды в районе, что предлагается для шахты на севере Чили.

Один из инициаторов импичмента, депутат Хайме Наранхо заявил, что Пиньера открыто нарушил Конституцию, а также серьезно нарушил честь нации.

Расследование Pandora Papers: что известно