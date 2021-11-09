Президенту Чили объявили импичмент после расследования Pandora Papers

Нижняя палата парламента Чили объявила импичмент президенту Чили Себастьяну Пиньери. Все из-за данных о его операциях, обнародованных в Pandora Papers.

За импичмент проголосовали 78 депутатов. Это минимальное количество, которое требуется для решения.

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Зато 67 депутатов проголосовали против импичмента, в частности, несколько представителей оппозиции. Другие воздержались или отсутствовали.

Почему объявили импичмент

Политики решили устранить Пиньеру из-за обвинений в том, что президент, якобы, способствовал продаже имущества своей семьи, используя офшорные компании.

Журналисты обнародовали документы, что один из сыновей президента использовал офшорные компании на Британских Виргинских островах для продажи горного проекта "Доминга". Семья президента была его совладельцем.

После голосования депутатов рассмотрят вопрос об отстранении от власти президента в Сенате Чили. Предполагают, что Верхняя палата вряд ли поддержит решение.

Что известно о расследовании