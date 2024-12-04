Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Отмечается, что военное положение в Южной Корее продержалось всего несколько часов.

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Президенту Южной Кореи грозит импичмент

По словам издания, объявление военного положения было попыткой запретить политическую деятельность и подвергнуть цензуре СМИ в Южной Корее, которая имеет четвертую по величине экономику в Азии и является ключевым союзником США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал журналистам Reuters, что Вашингтон не был проинформирован заранее о решении Юн Сок Ёля. Он добавил, что он планирует поговорить со своим южнокорейским коллегой в ближайшие дни.

Также вечером 4 декабря в Южной Корее прошли массовые акции протеста при свечах, на которых граждане требовали отставки президента. Это стало своеобразным напоминание о массовых протестах со свечами, которые привели к импичменту бывшего президента Пак Кын Хе в 2017 году.

Напомним, сам Юн Сок Ёль объявил военное положение "с твердым желанием спасти страну от антигосударственных сил", которые, по его словам, пытались "парализовать основные государственные функции и разрушить конституционный порядок либеральной демократии".